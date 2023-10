Nächtliche Reise in die Brucker Geschichte

Der Museumsbesuch nach Einbruch der Dunkelheit ist beliebt. Das zeigt sich jedes Jahr wieder bei der Langen Nacht der Museen. In Bruck waren heuer in guter Tradition das Pfadfindermuseum, sowie die beiden Museen des Kultur- und Mueumsvereins, also der Ungarturm und das Alte Rathaus geöffnet. In letzterem sind neben der Dauerausstellung des Museums auch die Modellbauer des Ersten Modellstraßenbahnclubs Österreichs einquartiert.

Somit konnten Besucher sich einerseits bei Obmann Karl Sauer und seinem Team den Fortschritt an der Modellbahn ansehen, andererseits im Ungarturm von Museumsobmann Andreas Bankhofer durch die Ausstellung führen lassen und im Pfadfindermuseum bei Sven Erik Janc, Susanne Huber und Klaus Peiker einen Einblick ins Pfadfinderleben gewinnen. Darüber hinaus hatten die Pfadfinder dieses Mal als Sonderschau die großen Pfadfinderlager, die Jamborees, thematisiert. Ein solches fand heuer in Korea statt. Mit dabei waren wie berichtet auch vier Brucker Pfadfinder.