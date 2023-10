„Carnuntum Academy“ lädt zur kulinarischen Entdeckungsreise

Die Veranstaltungen der „Carnuntum Academy“ wollen Wissenswertes über die Carnuntum-Weingüter, die Region und ihre Weine vermitteln. Für Fachpublikum aus der ganzen Welt wurden bereits seit 2022 zahlreiche Seminare abgehalten, nun werden auch Events für private Weinliebhaber angeboten. Das nächste Wochenende steht im Zeichen zweier klassischer Kombinationen.

Wein und Käse in Göttlesbrunn

„Gehaltvoller Wein trifft geschmackvollen Käse“ im Weingut Markus Lager am Samstag, 21. Oktober, 17 bis 21 Uhr in Göttlesbrunn. Wein und Käse, das sind zwei, die sich mögen. Aber passt jeder Käse zu jedem Wein, etwa Weissburgunder zu Trüffelkäse? Winzer Markus Lager bittet daher zur „Wein-und Käseverkostung“ in die familieneigene Buschenschank. Mit ausgewählten Weinen werden Tiroler Käsespezialitäten der „Erlebnis Sennerei Zillertal“ kombiniert. Begleitet werden die Gäste von einem Profi: Marcel Kreidl, seines Zeichens Genussbotschafter, diplomierter Käsesommelier und zertifizierter Milch-und Käsesensoriker, wird die Teilnehmer in das Geheimnis des perfekten „Pairings“ einweihen.

Wein und Wild in Prellenkirchen

Regionalität steht beim Weinkulinarium am Sonntag, 22. Oktober, ab 14 Uhr, in der Prellenkirchner Kellergasse ebenfalls im Mittelpunkt. Zunächst trifft man sich im Keller von Christian Dietrich: Bei einem Aperitif bekommen die Gäste eine kurze Einführung in das Gebiet und lernen die „Philosophien“ der Winzer kennen. Danach geht es weiter in den nur wenige Schritte entfernten Weinshop des Weinguts Pelzmann. Dort zeichnet Adrian, der Bruder des Jungwinzers Klemens Pelzmann, für die Kulinarik verantwortlich. Gemeinsam mit Stefan Weber, der seit heuer das „Haydnstüberl“ in Hainburg führt, setzt Adrian regionale Zutaten, allen voran selbst erlegtes Wild aus der nächsten Umgebung wie Reh, Wildschwein oder Feldhase kulinarisch in Szene.