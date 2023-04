„Gesundheitsmeile“ in Bad Deutsch-Altenburg

Die Gesunde Gemeinde Bad Deutsch-Altenburg hat unter dem Motto „Spaß und Lust gegen Frust“ eine Gesundheitsmeilen mit verschiedenen regionalen Organisationen und Unternehmen organisiert. „Wir wollen die Menschen wieder animieren, mehr auf ihr Wohlbefinden zu achten“, erklärt Sylvia Wertanek, Sport-Physiotherapeutin und Arbeitskreis-Leiterin der Gesunden Gemeinde. Auf der Gesundheitsmeile vertreten waren unter anderem das Rota Kreuz Hainburg, Anbieter für Massagen und Heilmassagen, Naturkosmetik und Heilkräuter und die Caritas Pflege. Im Saal des Gemeindeamtes konnten sich die Besucher bei United Optics Gehör und Sehvermögen testen lassen. Auch für eine Stärkung war gesorgt: Edith und Herbert Schön hatten Getränke, Schnitzelburger und kalten Platten vorbereitet.

Die nächsten Aktivitäten der Gesunden Gemeinde sind bereits für Anfang Mai geplant. Am Sonntag, 7. Mai, findet eine Frühlingswanderung statt. Die Strecke führt von Schlosshof zur Brücke der Freiheit und der March-Donaumündung. Sie dauert etwa vier Stunden. Am Mittwoch, 10. Mai, beginnt ein Aufbautraining in der Volksschule unter Leitung von Sylvia Wertanek. „Gemeinsam wollen wir auf angenehme und effektive Weise den Rücken stärken und den notwendigen Ausgleich für einen rücken-strapazierenden Alltag schaffen“, sagt die Sport-Physiotherapeutin.

