Zwei Parfümdiebe in Bruck erwischt

Die Filialleiterin eines Drogeriemarktes in Bruck erstattete bei der Polizei Anzeige, weil ihr aufgefallen war, dass eine Frau dabei war, Parfüms zu stehlen. Streifen der Brucker Polizeiinspektion machten sich sofort auf den Weg. Sie konnten die Diebin, eine 30-jährige Frau, und einen 44-jährigen Komplizen, festnehmen, bevor die beiden mit ihrem Auto den Parkplatz verlassen konnten.

Im Fahrzeug fanden die Polizisten eine präparierte Tasche samt Diebesgut. Die beiden ungarischen Staatsbürger hatten sieben Parfüms im Gesamtwert von rund 700 Euro erbeutet. Die Ware konnte noch vor Ort wieder an das Geschäft zurückgegeben werden.

Die beiden Festgenommenen zeigten sich bei ihrer Vernehmung geständig, in Österreich Ladendiebstähle zu begehen und die gestohlenen Waren dann in Ungarn zu verkaufen. Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatorten und Straftaten laufen noch. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden die beiden Beschuldigten in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.