Enzersdorf an der Fischa: Vater reagierte rasch und verhinderte Brand

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Um 07.35 wurden die Wehren Enzersdorf und Margarethen alarmiert. Mit dem Tanklöschfahrzeug 4000, dem Rüstlöschfahrzeug, 13 Kameraden und zwei Atemschutztrupps rückten sie aus. Gemeldet war ein Brand in einem Haus in Karlsdorf - eine Siedlung in Enzersdorf an der Fischa.

Beim Eintreffen der Feuerwehrmänner hatte der Familienvater aber schon schlimmeres verhindert. Sein Kindes ließ einen Polster beim glühenden Ofen liegen. Und zwar zu nah, sodass er zu schmelzen, glimmen und stark zu rauchen begann. Der Vater reagierte sofort und löschte, rief aber auch die Feuerwehr - auch wenn der Einsatz letztendlich zum Glück schnell abgeblasen werden konnte.

„Der Vater hat genau richtig reagiert. Gut, dass er den Notruf getätigt hat. So ein Brand kann sich schnell ausbreiten und wäre dann mit eigenen Mitteln nicht mehr bekämpfbar“, so Florian Hödl von der Feuerwehr Enzersdorf, der beim Einsatz vor Ort war.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.