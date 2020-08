Sie fuhren laut Polizei auf der Richtungsfahrbahn Wien in einen nicht für den Verkehr freigegebenen Fahrstreifen ein und stürzten mit ihrem Pkw bei der baubedingten Lücke einer Brücke rund drei Meter in eine Grube ab.

Der 37-jährige Lenker wurde in das Landesklinikum Hainburg, sein 42-jähriger Beifahrer per Notarzthubschrauber in das SMZ Ost geflogen. Bereits vergangene Woche kam es zu einem ähnlichen Unfall auf der Ostautobahn, auf der die Asfinag seit Mai 2019 eine dritte Fahrspur errichtet: Bei Enzersdorf a.d. Fischa war ein Auto in Richtung Wien im gesperrten Bereich einer Baustelle geraten, an einer Abbruchkante abgehoben und frontal gegen die Schalungsmauer eines Brückenfundaments geprallt. Der Unfall hatte fünf Schwerverletzte gefordert.