In der Gemeinde angekommen sind sie zwar noch nicht, das ist aber nur noch eine Frage der Zeit: Die Gemeinde hat kürzlich beschlossen, zwei Defibrillatoren anzukaufen.

Die beiden Geräte, die etwa bei Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern Leben retten können, sollen bei den beiden Gemeindeämtern angebracht werden – eines in Arbesthal und eines in Göttlesbrunn. „Wir werden sie im Eingangsbereich montieren, und zwar so, dass sie auch von außen zugänglich sind und zu jeder Uhrzeit von jedermann verwendet werden können“, erklärt VP-Bürgermeister Franz Glock.

"Wir sind nun für den Notfall gerüstet"

Damit auch wirklich alle Bewohner von den Geräten Gebrauch machen können, sind in Zukunft Schulungen zur richtigen Verwendung der Defibrillatoren angedacht. Aber auch ohne diese sei die Handhabung „denkbar einfach“, so Glock.

Neben den Bewohnern sollen die Defibrillatoren aber insbesondere auch den beiden First Respondern dienen, die in Göttlesbrunn tätig sind. „Seit zwei bis drei Jahren haben wir zwei Freiwillige des Roten Kreuzes Bruck als First Responder in der Gemeinde. Diese können die Defis natürlich ebenfalls nutzen“, so Glock.

Die Anregung zu dem Ankauf sei aus der Bevölkerung gekommen. „Der Gemeinderat hat dann entschieden, dass das durchaus sinnvoll ist. Wir sind nun für den Notfall gerüstet“, betont Glock.

Gekostet hat die Anschaffung insgesamt rund 2.000 Euro.