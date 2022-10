Comeback mit 72 Jahren: Hirmann rettet Nahversorger

40 Jahre lang hat Hans Hirmann die Greißlerei in Göttlesbrunn mit Leib und Seele betrieben – bis er 2011 krankheitsbedingt schließen musste. Vier Kaufleute versuchten danach ihr Glück. „Aber nur eine Pächterin davon hatte die Liebe zum Beruf und das Zeug dazu. Leider wurde sie krank und konnte die Greißlerei nicht weiterführen“, erzählt Hans Hirmann.

Als Göttlesbrunn wieder ohne Nahversorger da stand und Peter Hink, Standortentwickler beim Lebensmittelgroßhandel Kiennast, anklopfte, beschlossen Hans und Franziska Hirmann: „Wir übernehmen das wieder selbst!“

Von Juni bis September hat die Familie die Greißlerei saniert. Die alten Kontakte von Hirmann waren gleich mit von der Partie. „Es gab keinen einzigen, der mich hätte hängen lassen“, freut sich der 72-Jährige, der nach einer schweren Krankheit und einem Schlaganfall, der ihn auch eine Zeit an den Rollstuhl fesselte, „voll fit“ wieder im Geschäftsleben steht.

„Ohne starken Partner im Rücken geht sowas nicht“, weiß Hirmann und betont: „Kiennast ist genau der richtige Partner.“ Für Hirmann zählt Qualität und Frische. Und obwohl es der Lebensmittelgroßhandel mit der Regionalität so genau nimmt, dass die Produkte, womöglich direkt „aus’n Dorf“ sind, suchte sich Hirmann seine regionalen Schmankerl auch selbst.

Im Geschäft an vorderster Front ist Frau Franziska, Hans wird im Hintergrund tätig sein: „Und ich hab ein Spitzenteam an Mitarbeiterinnen dazu!“

Am Mittwoch gab es für alle Partner und Vertreter von Gemeinde, Vereinen und Wirtschaftskammer eine interne Eröffnung – damit die Hirmanns bei der offiziellen Eröffnung tags darauf Zeit für ihre Kunden hatten. Für Hirmann war dies die allererste Eröffnung seines Geschäfts: „Ich hab damals direkt von meiner Mutter übernommen. 40 Jahre lang habe ich das Geschäft betrieben. Aber eine richtige Eröffnung hatte ich nie“, so Hirmann.

Seine Kunden kommen nun wieder in den Genuss des gut sortierten Ladens mit frischen Lebensmitteln, Tabak, Lotto, Toto, Küchenutensilien – also alles, was man im Alltag braucht. „Wir haben alles, was ein Supermarkt nicht bieten kann. Auch einen Snackautomaten wird es geben. Nur Catering machen wir keines mehr“, hält der Greißler fest.

Für Bürgermeister Franz Glock ist nicht nur die Wiedereröffnung ein Glücksfall: „Das ist eine enorme Bereicherung für die Gemeinde. Dass Hirmann sie wieder selbst betreibt – besser kann es nicht laufen.“

