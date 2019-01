„Nicht nur das Becken ist am Lebensende angekommen, sondern auch die Technik, wie Filter und Pumpe“, erzählte VP-Vizebürgermeister Franz Schwarz vor Kurzem beim Bürgerforum. Das Weinbergbad muss dringend saniert werden. Umfangreiche Arbeiten würden aber voraussichtlich Kosten im siebenstelligen Bereich verursachen – der Gemeinde ist das zu teuer. Sie will stattdessen kleinere Sanierungen vornehmen.

„Finanziell ist das nicht möglich“, kommentierte Schwarz die Forderungen der beim Forum anwesenden Bürger, das Freibad möge rundum erneuert werden. Und auch VP-Bürgermeister Franz Glock ließ wenig Hoffnung auf eine baldige umfassende Sanierung: „Wir müssten die ganze Wanne des Beckens austauschen. Man kann sie nicht mehr sanieren, auch nicht mit einer neuen Folie“, erklärte er. Alleine für eine neue Wanne rechnet er mit mindestens 500.000 Euro an Kosten – hinzukommen würden noch Erneuerungen bei der Technik und bei den in die Jahre gekommenen Gebäuden. „Diese Summe können wir nicht in das Bad investieren. Es wird zwei Monate im Jahr genutzt. Das steht in keiner Relation zu den Kosten“, erklärte Glock.

Kleinere Sanierungen sind bereits geplant

Bei den Besuchern stieß er damit auf wenig Verständnis, immer wieder wurde betont, dass im Sommer der Andrang groß sei und das Freibad gerne besucht werde. „Wir müssen das Bad erhalten. Es erhält großen Zuspruch von den Jugendlichen“, sagte auch Hubert Kuta, Obmann des Dorferneuerungsvereins.

Zusperren soll das Weinbergbad laut Glock aber vorerst ohnehin nicht. Kleinere Arbeiten sollen dabei helfen, dass es noch einige Jahre erhalten werden kann. „Eine Firma soll die Löcher in der Wanne schließen. Außerdem bekommen die Gebäude einen neuen Anstrich. So können wir uns noch etliche Jahre drüberretten“, sagte Glock. Wenn das Bad die gesetzlichen Anforderungen irgendwann nicht mehr erfüllt, will die Gemeinde sich schlussendlich entscheiden, wie es damit weitergehen soll.

Neben dem schlechten Zustand des Beckens und der Gebäude, ist aber auch die Situation rund um Pächter Walter Müllner unklar. „Wir müssen erst Gespräche führen, ob er weitermacht oder die Pension antritt“, sagte Glock. Sollte Müllner aufhören, müsse erst ein Nachfolger gefunden werden. Glock hofft, dass er weitermacht. „Der Erfolg des Bades hängt auch von Walter ab, der alle Kinder persönlich kennt.“