Jugend macht eigenen Wein

Die Idee kam der Jugend Göttlesbrunn bei einem gemütlichen Beisammensein im Jugendzentrum. „Wir kommen aus einer Gemeinde, die sich wirtschaftlich und gesellschaftlich viel über Wein definiert. Der Wein und die Kooperation mit den Winzern des Orts spielen im Rahmen der Veranstaltungen der Jugend über das Jahr verteilt natürlich auch eine große Rolle. Die meisten von uns wissen aber gar nicht – oder nur teilweise – wie unser Wein hergestellt wird und wie viel Arbeit über das Jahr verteilt in die Herstellung einer Flasche fließt. Wir haben uns daher gedacht: Wieso machen wir unseren Wein nicht selbst“, erzählt Obmann Severin Schön von der Geburtsstunde eines Bildungsprojekts der Jugend Göttlesbrunn.

Die Jugendlichen konnten Schöns Onkel Matthias Pober für die Idee gewinnen. Pober stellte dafür ein Hektar Weingarten in Arbesthal zur Verfügung. Im April 2022 unterzeichnete die Jugend eigens dafür ein Partnerschaftsübereinkommen mit Pober und ließ sich von ihm sein Konzept, den Weingarten biologisch im Einklang mit den Mondphasen zu bewirtschaften, erklären. „Diesem Konzept wollten wir treu bleiben“, so Schön.

Die Weingartenarbeit stemmten die Jugendlichen dann schon gemeinsam. Am Ende der Weingarten-Bewirtschaftung wurden die Trauben gelesen und zum Weingut von Walter Glatzer in Göttlesbrunn gebracht, wo die Trauben von den Mitgliedern der Jugend Göttlesbrunn – angeleitet vom Fachwissen des Jungwinzers Mathias Glatzer – weiterverarbeitet und vinifiziert wurden. „Die verwendeten Edelstahltanks wurden ebenfalls von Matthias Pober ausgeliehen, damit es im Weinkeller zu keiner Vermischung mit dem Wein von Walter Glatzer kommt“, erklärt Schön.

Veltliner und Zweigelt kommen in die Flaschen

Insgesamt sollen im ersten Jahr frischer und leichter Grüner Veltliner und ein reinsortiger kräftiger Zweigelt hergestellt werden. Je nachdem wie die Ernte im Jahr 2023 ausfällt, will man sich vielleicht dann auch an weiteren Sorten versuchen.

Eine erste Verkostung des Grünen Veltliners gab es am Freitag. Fazit: „Gut ist er nicht, aber dafür wenig“, so der Projektbeteiligte Johannes Rupp scherzhaft. Der Wein wird demnächst in Flaschen abgefüllt, in Eigenregie etikettiert und bei den Veranstaltungen der Jugend ausgeschenkt. Die erste Gelegenheit, den Grünen Veltliner der Jugend Göttlesbrunn zu verkosten, ist bei der Party nach dem traditionellen Jungweinschnuppern.

Der Zweigelt braucht noch etwas länger. In der Zwischenzeit hat der neue Zyklus des Projekts im Weingarten begonnen. Ab sofort wollen die Jugendlichen noch mehr selbst Hand anlegen und das erlernte Wissen auch im Keller mehr einsetzen.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.