Leidenschaft mit Geschmack der Erdbeere: Brand prämiert

Am Eröffnungstag der Internationalen Gartenbaumesse Tulln lud die Landwirtschaftskammer Niederösterreich gemeinsam mit der AMA zum Branchentreff, wo die besten teilnehmenden Betriebe Niederösterreichs vor den Vorhang geholt wurden, um ihnen die Auszeichnung „Edler Tropfen“ zu verleihen. Grete Wiederstein aus Göttlesbrunn durfte dabei erneut einen gläsernen Tropfen mit nach Hause nehmen. Ihr Erdbeerbrand punktete in der Kategorie „Beerenbrände“ und wurde zum NÖ Landessieger gekürt.

Bei einem Besuch in ihrer Brennerei verriet die ausgebildete Edelbrand-Sommeliere der NÖN das Geheimnis ihres Erdbeerbrands: „Die Reife der Erdbeere muss am Punkt sein. Das ist jedes Mal eine Zitterpartie, um den richtigen Zeitpunkt der Ernte zu bestimmen. Dann muss die Verarbeitung schnell gehen. Was aber entscheidend ist, sind die 36 Stunden Mazeration.“

Aroma-Entfaltung dauert 36 Stunden

Bei der Mazeration werden die Früchte, Kräuter, Samen oder Wurzeln, deren Aroma man im späteren Endprodukt einfangen möchte, in Neutralalkohol eingelegt. Daher auch der Name Mazeration, denn macerare (lat.) bedeutet „einweichen“. So knacke man die Kerne der Erdbeere und verhindert, dass diese Kerne bitteren Geschmack abgeben. „Nach 36 Stunden ist das Aroma perfekt“, so Grete Weiderstein.

Eine besondere Zutat dürfte aber auch Wiedersteins Leidenschaft sein. Wiedersteins Philosophie beim Schnapsbrennen: „Lebensfreude! Arbeit muss Spaß machen!“ Für einen halben Liter Erdbeerbrand braucht die gebürtige Wieselburgerin 1,5 Kilo Erdbeeren. Die Erdbeeren kommen von Franz und Martina Schorn aus Ebergassing. Die Erdbeere hat es der Göttlesbrunnerin, die ihre Leidenschaft und Wertschätzung für die Früchte der Natur mit ihrer Tochter – der bekannten Winzerin Birgit Wiederstein – teilt, angetan.

Mit Bio-Erdbeeren der Familie Ponath aus Maria Ellend hat Wiederstein heuer erstmals einen Bio-Erdbeer-Gin kreiert. Diesen lässt die dreifache Mutter demnächst von einer Fachjury bewerten und ist selbst schon gespannt, wie dieser im Vergleich abschneiden wird.

