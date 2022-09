Radroute auf den Spuren der Römischen Legionäre

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Vorbereitungen für den 240 Kilometer langen Themenradweg laufen schon seit 2016. Im Jahr 2019 begann die Umsetzung. Ein Jahr später beschloss die Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal, ein Teil dieser Strecke, die unter dem Motto „Auf den Spuren der Legionäre“ die Geschichte der römischen Armee in fünf Rad-Etappen näher bringt, zu sein.

Durch eine Kostenbeteiligung von 2.500 Euro ist das nun auch sichtbar. Eine Infotafel am Dorfplatz informiert über das Projekt und den Radweg. Der Themenradweg orientiert sich an der Lebensgeschichte eines ganz bestimmten Legionärs.

Marcus Vinius Longinus war in einem Legionslager in Brigetio stationiert, nahe dem Endpunkt des Radweges in Iza in der Slowakei. Von dort aus soll er sich gemeinsam mit seiner Frau Maricia auf den Weg nach Pannonien, ins heutige Leithaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), gemacht haben, wo er bis zu seinem Tod einen Gutshof bewirtschaftete.

Der Grabstein von Longinus wurde erst vor einigen Jahren im Zuge von Grabungsarbeiten entdeckt und ist nun in Leithaprodersdorf ausgestellt – beim Gschlössl, das als Startpunkt des archäologisch-historischen Radweges dient. Von dort aus geht es über Loretto und Au in Richtung Kittsee und Wolfsthal, dann den Donauradweg entlang bis in die Slowakei nach Iza.

Die Strecke von etwa 240 Kilometer beinhaltet rund 20 archäologisch wertvolle Stationen, die die Geschichte und das Leben der Legionäre vermitteln. Im Zuge des Baus der A4 und den dazugehörigen Ausgrabungen ergaben sich ebenfalls Funde bei Göttlesbrunn, die nun Teil des Radwegs sind.

Insgesamt wurden knapp 700.000 Euro in den Radweg investiert, 85 Prozent davon wurden von der Europäischen Union gefördert.

