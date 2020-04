Am Mittwoch wurden die Feuerwehren aus Götzendorf und Pischelsdorf zu zwei Bahndammbränden entlang der Ostbahn gerufen. Ein dritter wurde in der Nähe des Bahnhofs gemeldet, vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch keinen Brand feststellen.

Der Bahndammbrand erstreckte sich über auf einer Länge von circa einem Kilometer und konnte von den beiden Feuerwehren gelöscht werden. Nach Kontrolle und Nachlöscharbeiten konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

FF Götzendorf

Gerade in trockenen Zeiten kommt es häufig zu Bahndammbränden. Funken, die von vorbeifahrenden Zügen verursacht werden, werden durch den Wind verteilt und können so einen Brand auslösen. Dies wird auch als Ursache beim Brand in Götzendorf vermutet.