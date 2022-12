Junge Komponisten als Zukunft der Musik

Drei Klavierschüler aus Götzendorf haben mit großem Erfolg am Projekt „Musik erfinden an NÖ Musikschulen“ teilgenommen. Bei diesem Projekt konnten junge Komponistinnen und Komponisten ihre eigenen Werke vorstellen.

Der 10-jährige Elias Hitter reichte gleich drei Stücke ein: Ritter-Musik, Pedalklänge und Vogelgezwitscher. Betuel Tariuc (14) setzte in seiner Komposition Litere Buchstaben in Töne um, unter anderem seinen eigenen Namen und den Namen seines Klavierlehrers Bernt Hage.

Abel Tariuc (17) setzte unter anderem den niederösterreichischen Ort Aggsbach in Töne, sein geheimnisvolles Werk heißt „Misterioso“ und liegt in vier Besetzungsvarianten vor: In einer internationalen Kooperation hat der junge Star-Cellist Benjamin Lund Tomter, Musikhochschule Oslo, Misterioso in der Fassung für Cello Solo auf Video eingespielt.

Alle drei Kinder konnten das Publikum mit ihren Werken begeistern. Juryvorsitzender Harald Huber lobte im Rahmen der mkm Wettbewerbe NÖ die hervorragenden Leistungen der jungen Komponisten, wie er auch ehrend sagte: „Aus der Werkstatt Bernt Hage.“

Die drei Young Composers konnten den Klang ihrer Werke am hervorragenden Grotrian Steinweg Flügel in der alten Volksschule Götzendorf ausarbeiten, jetzt Filialschule der Musikschule Hof am Leithaberge. Man kann auf die zukünftigen Kompositionen der Kinder definitiv gespannt sein.

