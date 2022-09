Massensterben: Keine Fische auf sechs Kilometern in der Leitha

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Sieben Jahre Bewirtschaftung sind mit einem Schlag dahin“, versucht Wolfgang Bauer das Ausmaß der Katastrophe in Worte zu fassen. Der Revieraufseher der Österreichischen Fischereigesellschaft war in der Vorwoche mit einem massenhaften Fischsterben konfrontiert. „Auf einer Länge von sechs Kilometern zwischen Götzendorf und Sarasdorf haben wir unzählige verendete Großfische in den Verklausungen entdeckt“, berichtet er im NÖN-Gespräch.

Die Experten der Fischereigesellschaft gehen aufgrund des Zustandes der Tiere von einer Vergiftung aus. Die behördliche Untersuchung läuft, laut Bezirkshauptmann Peter Suchanek scheint die Ursache auch geklärt. Wie die NÖN erfuhr dürfte die Gewässerverunreinigung, wie der Tatbestand juristisch genannt wird, ihren Ausgang bei der Polsterer-Mühle genommen haben.

So soll am Werksareal ein Insektenschutzmittel in der Leitha entsorgt worden sein – allerdings stehen die konkreten Ergebnisse der Wasseranalyse sowie der Untersuchung der durch die Fischereigesellschaft gesicherten Tiere durch die Veterinärmedizinischen Universität in Wien noch aus.

Mühlenbetreiber steht bei Bestätigung zu Fehler

Beim Mühlenbetreiber gibt man sich in Person von Geschäftsführer Philipp Polsterer „zutiefst erschüttert“, wie er auf Anfrage der NÖN betont. Zwar wolle er die offiziellen Gutachten ebenfalls abwarten, doch auch eine „betriebsinterne Analyse“ sieht eine Verfehlung im Werk als wahrscheinlichsten Grund an. „Es handelt sich hier um einen menschlichen Fehler in unserem Betrieb, bei dem es versehentlich zu einer lokalen Kontamination des Leitha-Werkskanales gekommen ist“, erläutert Polsterer.

Sollten die externen Analysen dies bestätigen, „wird unser Unternehmen natürlich dafür die volle Verantwortung übernehmen und für den festgestellten Schaden im Leitha-Werkskanal aufkommen“, will sich der Mühlenchef keinesfalls aus der Verantwortung ziehen. Zudem werde man „alles daran setzen“, derartige Fehler in Zukunft auszuschließen.

Letztlich könnte der Vorfall für die Firma Polsterer sogar ein rechtliches Nachspiel haben. Denn Bezirkshauptmann Peter Suchanek hält fest, dass eine „fahrlässige Gewässerverunreinigung“ ein Gerichtsverfahren zur Folge haben kann. „Im Zweifel muss es eine Anzeige geben“, erklärt Suchanek, dessen Einschätzung in Richtung Verfahren geht. Allerdings müssten das die Gerichte entscheiden. Neben den Untersuchungen seitens der BH laufen in dieser Causa auch Ermittlungen durch die Polizei.

Große Aufregung bei Anrainern und Fischern

Die Aufregung bei Anrainern, Spaziergängern und Fischern war ob der vielen toten Tiere jedenfalls groß. „Bei uns sind mehr als 60 Anrufe eingegangen“, erzählt Revieraufseher Wolfgang Bauer. Die ökologischen Auswirkungen der Katastrophe sind verheerend.

So wurde am Tag der Verunreinigung eine schnelle Kontrolle der Leitha durchgeführt, im betroffenen Abschnitt zwischen Götzendorf und Sarasdorf entdeckten die Experten lediglich zwölf lebende Fische – noch dazu alle maximal fünf Zentimeter groß. Zuvor schwammen in der Leitha 70 Zentimeter große Barben-Muttertiere. Diese Fische wurden über Jahre quasi aufgezogen, „die gibt es so gar nicht zu kaufen. Wir müssen wieder bei null anfangen“, erklärt Bauer.

Um sich einen genauen Überblick über mögliche Todeszahlen schaffen zu können, wird es kommende Woche eine wissenschaftlich begleitete Fischzählung im oberen – nicht betroffenen – Abschnitt des Reviers geben. Der Vergleich zwischen der dortigen Population und den zwölf überlebenden Fischen soll das Ausmaß sichtbar machen.

Das darf nicht passieren

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.