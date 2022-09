Nach 17 Jahren neues Kommando in der Kaserne

Seit 17 Jahren gibt es die Auslandseinsatzbasis des Bundesheeres in Götzendorf in der heutigen Form. Genau so lang war Claus Amon deren Kommandant. Nun verabschiedete er sich in den wohlverdienten Ruhestand. Die Leitung der Auslandseinsatzbasis übernimmt Christian Tesar. Zur feierlichen Kommando-Übergabe überreichte ihm Generalmajor Martin Dorfer, Leiter der Direktion 1 - Einsatz, die Insignie der Auslandseinsatzbasis.

„Ich trete mit Oktober meinen Ruhestand an, nicht weil ich frustriert bin, sondern ich tue es mit Dankbarkeit und Demut“, erklärte Amon beim militärischen Festakt. Nicht fehlen werden ihm die Steinschläge, die ihn am Weg zur Arbeit schon fünf Windschutzscheiben gekostet hätten, scherzte Amon.

Umso mehr werde ihm aber die Arbeit im AUTINT, wie die Auslandseinsatzbasis international genannt wird, fehlen. „Das gemeinsame Erledigen unserer Kernaufgabe, der Truppenbetreuung, der Touch der Internationalität, das Netzwerken“, zählte Amon einige Dinge auf, die er vermissen werde. Er zeigte sich aber überzeugt: „Das Zepter liegt in guten Händen. It‘s time to say goodbye“, so Amon.

Das Zepter liegt in guten Händen.“

Claus Amon Scheidender, Kommandant der Auslandseinsatzbasis Götzendorf.

Sein Nachfolger Christian Tesar verfolgte beim Bundesheer immer ein Ziel: die Fliegerei. Zehn Jahre war er Einsatzpilot, bis aus gesundheitlichen Gründen eine Umorientierung nötig wurde. So kam er 2003 zu den internationalen Einsätzen in Graz, dem Pendant zu Götzendorf. Seine Auslandseinsätze brachten ihn seither mehrfach nach Bosnien/Herzegowina, als Chief Air Operations war er dort und auch im Tschad im Einsatz.

Zuletzt war er als Kommandant und Abteilungsleiter im Hauptquartier der EUFOR in Bosnien. Er dankte Amon für „die umsichtige Führung und den Aufbau eines international anerkannten Kompetenzzentrums“, streute Tesar seinem Vorgänger Rosen. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Personal hier. Die internationalen Kurse sind europaweit anerkannt. Auf dieser Basis kann ich aufbauen und ich werde das auch so weiterführen“, so Tesar.

Als „Anlass der Wertschätzung für einen besonderen Offizier“ bezeichnete Generalmajor Martin Dorfer die Kommando-Übergabe. Amon sei ein Offizier, der den Blick immer nach vorne gerichtet habe.

„Du bist ein Vorbild für wahrscheinlich tausende Offiziere“, so Dorfer, einer davon sei er selbst. Dankesworte und Glückwünsche richtete auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner an den scheidenden und den neuen Kommandanten: „Das Team hier ist erfüllt von einem besonderen Teamgeist. Hier geht die Kameradschaft über Grenzen hinweg.“

