Viertes Werbe-"Gold" für Arbesthaler Agentur

Oberösterreichischer Werbepreis, Internationaler Wirtschaftsfilmpreis „Victoria“, Burgenlands Werbepreis „Adebar“ und nun der NÖ Werbepreis „Goldener Hahn“ – die Arbesthaler Werbeagentur „Werbereich“ sicherte sich erneut „Gold“. So wurde zum bereits vierten Mal der Werbefilm für die Elektrobootbauer Niula aus dem burgenländischen Jois (Bez. Neusiedl/See) mit einem ersten Preis ausgezeichnet.

„Wir sind sehr stolz auf diese Videoproduktion“, unterstreicht Agenturchef Florian Mainx im Gespräch mit der NÖN. Vor allem vor dem Hintergrund der herausfordernden vergangenen zwei Jahren. In dem in der Kategorie „Bewegtbild“ siegreichen Werbefilm wird die Herstellung eines Bootes von der Skizze bis zur ersten Ausfahrt nachgezeichnet.

Mainx‘ Agentur konnte sich im Rahmen des NÖ-Werbehahns zudem ein zweites Mal durchsetzen. Denn auch in der Kategorie „POS Messearchitektur“ stand „Werbereich“ ganz oben am Siegertreppchen: Und zwar für die Gestaltung des Messe-Verkaufsstandes der deutschen Weinbar und Vinothek „Alte Wache – Haus der badischen Weine“ aus Freiburg im Breisgau.

In beiden Kategorien darf sich die Arbesthaler Kreativschmiede über die Teilnahme am österreichweiten Werbepreis „Austriacus“ freuen. Der niederösterreichische Werbepreis „Goldene Hahn“ wurde übrigens zum 44. Mal vergeben, dieses Jahr in der Landeshauptstadt St. Pölten.

