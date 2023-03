Margarethen am Moos: Emotionaler Sieg für Familie Besser in Wieselburg

Am Wochenende fand Europas größte Ab-Hof-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung in Wieselburg statt. Im Rahmen der Messe wurden auch die besten Produkte aus vielen Kategorien verkostet und ausgezeichnet. Neben Grete Wiederstein aus Göttlesbrunn nahm auch Familie Besser aus Margarethen am Moos eine Goldmedaille mit nach Hause.

Der .V.S.O.P. Zwetschkenbrand punktete in Jeder Kategorie (Sauberkeit, Aroma, Mundgefühl und Empfinden). Jedes Jurymitglied vergab die maximale Punktzahl. Das ergab 100 von 100 möglichen Punkten und bedeutet die Goldmedaille aller Goldmedaillen.

Die Geschichte hinter dem Zwetschkenbrand berührt ebenfalls: Vor rund 6 Jahren haben Vater und Großvater von Hobby-Schnapsbrenner Stefan Besser an der Ernte und Verarbeitung des besagten Zwetschkenbrands mitgearbeitet und die Früchte sogar noch händisch entsteint. Gemeinsam brachte man „das Wässerchen“ zur langen Rast ins amerikanische Eichenfass.

In den darauffolgenden fünf Jahren der Reife starben sowohl Vater als auch Großvater von Besser, aber Marie und Michael - Sohn und Tochter - kamen zur Welt. Die Familie musste aber einen weiteren Schicksalsschlag aushalten: Sohn Michael bekam kurz nach der Geburt die Diagnose Krebs. 3 Jahre lang ließ Stefan den Brennkessel kalt. Seine ganze Aufmerksamkeit gehörte der Familie.

Der Zwetschkenbrand indes reifte in seinem Fass. Als Michael seine Krankheit besiegt hatte, nahm Besser die Edelbrandproduktion wieder auf und das Siegel vom Fass.

Am vergangenen Wochenende nahm die gesamte Familie, gesund und munter, den Preis in Wieselburg entgegen. „Dass dieses Produkt nun solch eine Prämierung erhält und wir diese mit unseren beiden gesunden Kindern entgegennehmen dürfen, erfüllt uns mit tiefster Freude. Nur wer durch die tiefsten Tiefen gegangen ist, weiß auch die höchsten Höhen zu schätzen“, so Stefan Besser und seine Frau Sandra.

Mit einmal Gold war aber noch nicht genug: Jeweils eine Goldmedaille gab es dann auch noch für ihren Walnusslikör, Zirbenlikör und den Carnuntum Dry Gin - Barrel Aged.

Der V.V.S.O.P. Zwetschkenbrand lagerte 5 Jahre im amerikanischen Eichenfass. Sauberkeit, Aroma, Mundgefühl und Empfinden brachten die Goldmedaille. Foto: schafranek.at, schafranek.at

