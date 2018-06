Ein „herausforderndes Jahr“ liegt hinter Andrea Keglovits-Ackerer und ihrem Verein „Pferde Stärken“. Seit Mai 2017 wird an dem Autismus-Kompetenzzentrum „Kinder Stärken“, in dem verschiedenste Therapien angeboten werden sollen, gearbeitet. Nun ist der Verein endgültig vom ehemaligen Standort in Moosbrunn nach Gramatneusiedl übersiedelt. „Wir arbeiten schon seit März in dem neuen Gebäude“, erzählt Keglovits-Ackerer. Endgültig abgeschlossen wurde die Übersiedelung aber erst vor gut zwei Wochen. Damals sind auch die Pferde umgezogen.

„Beim Umzug ist alles gut gelaufen“, so die Vereins-Obfrau. Der Betrieb sei in der Umzugsphase nahezu ohne Störung weitergelaufen. Dieser „fast nahtlose“ Umzug sei allerdings nur dank der freiwilligen Helfer möglich gewesen. „Ich möchte mich für die Unterstützung bedanken“, freut sich Keglovits-Ackerer über viele helfende Hände, die unter anderem bei der Errichtung eines 450 Meter langen Zauns anpackten.

Damit sind die Arbeiten am neuen Kompetenzzentrum aber noch lange nicht abgeschlossen. „Der Stall ist noch nicht ganz fertig, hier müssen wir noch die Tränken montieren“, erklärt Keglovits-Ackerer. Zudem werde noch ein Lärmschutz zur Landesstraße errichtet. Auch eine Brücke über die Fischa soll kommen, dafür ist man allerdings noch auf der Suche nach Sponsoren. Zu guter Letzt müssen dann der Rasen und die Blumenbeete hergestellt werden.