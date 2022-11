Grenzkontrollen werden erneut verlängert

Seit 29. September werden die Grenzübergänge zur Slowakei wieder kontrolliert. Da derartige Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums nur befristet möglich sind, ist für jede Verlängerung ein neuerlicher Erlass nötig. Und den gibt es nun für die Dauer bis zum 12. Dezember.

Eingeführt wurden die Kontrollen in Reaktion auf entsprechende Kontrollen durch die Tschechische Republik, die nun ebenfalls erneut verlängert wurden. Man wolle verhindern, dass sich die Schlepper Ausweichrouten suchen, hieß es dazu aus dem Innenministerium.

Kontrolliert wird im Brucker Bezirk an der Grenze in Berg, sowie an der Donau. Darüber hinaus betroffen sind die Grenzübergänge Hohenau, Angern an der March, die Bahnlinie über Marchegg, sowie Schloss Hof (alle im Bezirk Gänserndorf), sowie in Kittsee (Bezirk Neusiedl) und Drasenhofen (Bezirk Mistelbach).

