Große Auswahl "Hemp Shop" in Bruck an der Leitha eröffnet

Lesezeit: 2 Min Josef Rittler

Im "Hemp Shop": die ersten Kundinnen mit Unternehmerin Renate Tomé (2. v. r.) Foto: Josef Rittler

E ine umfangreiche Palette an Hanfprodukten bietet Renate Tomé in ihrem neuen Shop im "La Vie" an.