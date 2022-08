Großeinsatz bei Mannsdorf Donau: Suche nach vermisster Person

Lesezeit: 2 Min Josef Rittler

Foto: Feuerwehr Wildungsmauer

E in Großaufgebot der Feuerwehr, Polizei und der Schifffahrtsaufsicht suchte am Sonntag nach einem mutmaßlich in der Donau verunglückten Menschen. Die Suche blieb ohne Ergebnis.