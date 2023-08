Brucker Pfadfinder beim World Scout Jamboree in Südkorea dabei

„Draw your Dreams“ lautet das Motto des World Scout Jamboree, des Welt-Pfadfindertreffens, das alle vier Jahre stattfindet, dieses Mal. Gastgeberland ist heuer Südkorea, wohin sich die vier Brucker Pfadfinder Oliver und Hannah Wenzel, Leon Reischer und Aurelia Stallybrass bereits eine Woche davor vor Beginn des Großereignisses auf den Weg gemacht haben. Sie nahmen vorab noch an einem Vorprogramm in Soul teil.

Ziel des World Scout Jamboree ist es, Pfadfinder zwischen 14 und 18 Jahren aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Heuer werden es mehr als 45.000 Teilnehmer aus 172 Nationen sein, die bei gemeinsamen Abenteuern neue Freundschaften knüpfen und ihren Horizont erweitern können. Eine große Rolle spielt dabei auch immer das Thema Nachhaltigkeit. „Die Verwirklichung der Sustainable Development Goals der UN werden dabei immer mitgedacht. Die einzelnen National Scout Organizations pflanzen als aktiven Beitrag und symbolischen Akt am Jamboree-Areal Bäume, der als „Jamboree Forest“ bestehen bleibt“, erzählt Brucks Pfadfinder-Obmann Erwin Wenzel.

Seit dem ersten Jamboree, das 1920 in London stattfand, wird die weltweite Verbundenheit der Pfadfinder - über alle nationalen, kulturellen und religiösen Grenzen hinweg - regelmäßig beim World Scout Jamboree zelebriert.