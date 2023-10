Bildungscampus Hainburg: Kritiker fordern öffentliche Diskussion

In der Mittelalterstadt soll ein Bildungscampus errichtet werden. Geplant sind ein Gymnasium mit 32 Klassen und zusätzliche Standorte der Fachhochschulen Krems und Wiener Neustadt für Studierende im Bereich Biotechnologie. Dort hätten auch Fachkräfte für die geplante Produktionsanlage des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim in Bruck ausgebildet werden sollen. Obwohl diese nicht realisiert wird, hält das Land an den Plänen für den FH-Campus fest (die NÖN berichtete mehrfach).

Für den Bildungscampus vorgesehen ist das Areal der ehemaligen Marc Aurel-Kaserne und des Exerzierplatzes. Die Pläne für die Umwidmung können derzeit von Bürgerinnen und Bürgern auf dem Rathaus eingesehen werden, die diesbezügliche Frist läuft bis 24. Oktober. Peter Sedlak, Experte für Architektur und Design, hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht und einige seiner Ansicht nach kritische Punkte gefunden.

„Der Bildungscampus soll auf einem Areal von 80.000 Quadratmetern errichtet werden, bis zu 1.500 Studierende sowie Lehrpersonal sollen dort einen Platz in einer kombinierten Bildungs- und Wohnanlage finden, das ist ein Vorhaben, das die üblichen Ausmaße weit überschreitet“, stellt Sedlak fest. Er ortet daher dringenden öffentlichen Diskussionsbedarf. Die Umwidmung betreffe ja nicht nur das Gelände der ehemaligen Kaserne, sondern eben auch den Exerzierplatz, der im Moment als „Grünland und Sport“ gewidmet sei, künftig aber als „Sondergebiet Gymnasium und Kindergarten“ sowie längerfristig auch als „Wohngebiet/Konversionsfläche" gelten soll. „Im lokalen Kontext einer Stadt mit mit rund 7.000 Einwohnern und einer Fläche von rund 300.000 Quadratmetern ist das eine nicht übersehbare Änderung“, meint Sedlak.

Umwidmung werde Stadt gravierend verändern

Bei solchem gravierenden Eingriff in das städtebauliche Gefüge würden seiner Ansicht nach viele Bürger eine Diskussion seitens der Stadt willkommen heißen. „Das wäre der Projektgröße angemessen, leider hat laut letzter Reaktion die Stadtgemeinde nicht die Absicht, eine öffentliche Veranstaltung diesbezüglich zu organisieren“, so Sedlak. Im öffentlichem Diskurs Anfang des Jahres wäre ausschließlich über Bildungseinrichtungen und die dazu nötigen Unterkunftskapazitäten gesprochen worden, in einer Visualisierung des Projektes sei viel Grün zu sehen. „Eine Einsicht in die Unterlagen ergibt aber ein anderes Verhältnis, so können die Konversionsflächen in den nächsten zwanzig Jahren verbaut werden, und zwar mit Gebäuden, die nach dem vorliegenden Entwurf bis zu elf Stockwerke haben können“, ist Sedlak besorgt. Er wolle mit einigen Mitstreitern eine breite öffentliche Diskussion anstoßen und weitere Meinungen von Experten aus den Bereichen Städtebau, Verkehr und Bildungswesen zu dem Projekt einholen.

Das Projekt wurde in persönlichen Gesprächen ausführlich dargestellt Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP)

Seitens der Stadt wird darauf verwiesen, dass bei der Bewertung andere Dimensionen anzusetzen seien. „Hainburg hat bei knapp über 7.000 Einwohnern rund eine Fläche von 25 Quadratkilometern, das entspricht 2.5000.000 Quadratmetern, also nicht 300.000 Quadratmetern“, erklärt Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP).

Dass über das Bauvorhaben nicht informiert werde, sei nicht korrekt: „Herr Sedlak hatte zwei sehr ausführliche Gespräche mit den Stadträten Thomas Madle (ÖVP)und Thomas Häringer (SPÖ), wo das Projekt ausführlich thematisiert und erklärt wurde.“ Auch andere Angaben seien nicht richtig: „Woher Herr Sedlak unter anderem die elf Stockwerke hat, bleibt sein Geheimnis, denn es geht in der Auflage nur rein um den Flächenwidmungsplan, wo zwei Bauland-Sondergebiete Bildung und eine Aufschließungszone Bauland-Kerngebiet - im ehemaligen Kasernengelände- ausgewiesen sind.“ In die Pläne könne im übrigen noch bis 24. Oktober während der Öffnungszeiten im Rathaus Einsicht genommen werden.