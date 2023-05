Kriegsopfer- und Behindertenverband spendet für Tierheim

Vor kurzer Zeit überreichte die Ortsgruppe Sommerein des „Kriegsopfer- und Behindertenverbandes“ (KOBV) einen Gutschein für Tierfutter in der Höhe von 240 Euro. Zustande gekommen war die stolze Summe bereits in der Weihnachtszeit des vergangenen Jahres, als Obmannstellvertreter Gerhard Wacker am 9. Dezember ein „Adventfenster“ bei sich zu Hause veranstaltete. Bei dieser Tradition laden SommereinerInnen bei sich zu Hause ein und bieten BesucherInnen gegen eine kleine Spende Glühwein, Punsch und anderwärtige Verpflegung an. Der Erlös wird dann einem wohltätigen Zweck zugeführt. Wacker dazu: „Ich habe mir gedacht, ich spende diesmal an ein Tierheim, weil man diese oft vergisst bei all den anderen wohltätigen Vereinen, für die man spendet.“ „Besonders überrascht und glücklich“ zeigt sich die Leiterin des Tierheims über die unerwartete Spende, Sabine Taferner: „Diese Spende war völlig unerwartet für uns kommt wie gerufen, da wir zurzeit besonders viele streunende Katzen (Kitten) betreuen müssen.“ Mit der doch stolzen Summe kommt das Tierheim etwa zwei bis drei Tage aus und ist somit für weitere Spenden sehr dankbar.

