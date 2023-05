Wieder „Goldene Igel“ für Bruck und Carnuntum

Bruck erhielt wie schon in den letzten Jahren gleich zweimal die Auszeichnung „Goldener Igel“, einerseits für die Grünraumpflege in der Stadt, andererseits für den Harrachpark. Am Foto: Vizebürgermeister Roman Brunnthaler, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Marlene Weintritt vom städtischen Bauamt.

Foto: Natur im GartenPOV Raggam