Grundkurs in Hainburg: Wie hält man Hühner richtig?

Der Kleintierzuchtverein organisiert in Zusammenarbeit mit dem Verein „Rette dein Huhn“ und Tierärztin Beate Schuller von der Tierarztpraxis „Vetworks“ einen Grundkurs für private Hühnerhalter. Das ganztägige Seminar „Chicken Tongue Summer Academy23“ findet am Freitag, 30. Juni in den Räumen des Kleintierzuchtvereins am Baumgartnerweg statt.

„Vier Expertinnen und Experten verbringen mit den Teilnehmern einen ganzen Tag und vermitteln die Basics der Hühnerhaltung“, erklärt Nina Hofstädter, Obfrau von „Rette dein Huhn“ und Mitglied des Kleintierzuchtvereins. Besprochen werde zum Beispiel, welches Huhn zu welchem Halter passt (Hybrid, Rassenvielfalt), welche Grundausstattung benötigt wird (Stall, Auslauf, Futter, Zusatzfuttermittel) und welche Betreuung die gefiederten Freunde brauchen. Ein Einblick in die Anatomie des Haushuhnes, seine Lebensphasen (Brut, Mauser) und häufige Krankheiten wird ebenfalls gegeben.

„Die Chicken Tongue Academy eignet sich in erster Linie für alle, die gerade mit der Haltung begonnen haben oder planen, sich Hühner ins Haus oder in den Garten zu holen“, sagt Hofstädter. Weiters seien natürlich alle angesprochen, die sich zum Thema weiterbilden möchten. Der Kurs sei allerdings für Kinder nicht geeignet.

Da das Seminar auch praktische Elemente und Übungen enthält, ist die Teilnehmerzahl beschränkt. Interessierte können sich auf die Warteliste setzen lassen. Um einen genauen Zeitplan und weitere Informationen zu erhalten, ist eine E-Mail mit Namen und Rechnungsanschrift zu senden an: schuller@vetworks.at. Näheres zum Kurs findet sich auch auf der Homepage des Vereins „Rette dein Huhn“: www.rettedeinhuhn.at.