Hundesportclub Hainburg holt drei Landesmeistertitel

Das Breitensport-Team des Hundesportclubs Hainburg holte bei der Landesmeisterschaft Region Ost der Österreichischen Hundesport Union (ÖHU) drei Landesmeistertitel. „Unsere Starter waren in fünf verschiedenen Klassen vertreten und schafften gleich drei erste Plätze“, berichtet Obmann Stefan Ossinger.

Andreas Jurin war mit "Johnny" in der „Aktivklasse männlich“, Günther Almer mit „Kira“ in der „Ehrenklasse männlich“ und Monika Bieber mit „Ina“ in der Ehrenklasse weiblich erfolgreich. Barbara Hofschneider schaffte mit "Apachee" in der „Altersklasse weiblich“ den respektablen 6. Platz, in der „Aktivklasse weiblich“ landete Carina Pfleger mit „Price“ auf einem guten 7. Platz. „Das Team des HSC Hainburg gratuliert den Mitgliedern zu den tollen Ergebnissen“, freut sich Ossinger, der auch die guten Leistungen des Veranstalters, das Team des FHC Floridsdorf, und der Bewertungsrichter hervorhebt.

Der Hundesportclub Hainburg wurde 1970 gegründet. Die Ziele des Vereins sind die Ausbildung aller Arten von Gebrauchshunden und die Förderung der Rassehundezucht. Der HSC bietet derzeit von Anfang März bis Ende Mai und von Anfang September bis Ende November verschiedene Kurse an, vom Welpen-und Junghundekurs bis zu Agility. Weiters kann eine Fährten-und Sportschutzausbildung im Rahmen des Turniersports absolviert werden. Ebenso im Programm ist der "Breitensport" (Bewegung für Mensch und Hund in den vier Disziplinen Unterordnung, Slalom, Hürden-und Hindernislauf).

www.hundesportclub-hainburg.at