„Schmankerlstube“ in Petronell-Carnuntum feiert ihre ersten fünf Jahre

„Wir haben unsere Karte um etliche Gerichte bereichert, die sonst kaum jemand mehr anbietet“, berichtet Wirt Martin Binder von der „Schmankerlstube“ in Petronell-Carnuntum. Der 54-Jährige gelernte Gastronom führte vorher ein Restaurant in Wien und hat das Wirtshaus bei der Tennishalle gemeinsam mit seiner Frau Evelyne vor fünf Jahren übernommen. Mit erweitertem Angebot und regelmäßigen Veranstaltungen möchten die beiden bei ihren Gästen noch besser ankommen.

Spezialitäten für Fleischtiger und Veganer

So serviert man in der „Schmankerlstube“, wie der Name schon sagt, neben den Klassikern wie Schnitzel und Rostbraten auch Kalbsnieren, Innereien, Fischgerichte, Garnelen oder „Exoten“ wie Rindsbackerln. „Beliebt sind unsere Platten mit Gebackenem und Gegrilltem für mehrere Personen“, sagt Binder. Für Veganer stehen veganes Erdäpfelgulasch, Linsen oder andere Spezialitäten auf der Karte. In Zeiten der Teuerung will Binder seinen Gästen beim Preis entgegenkommen: „Bei jeder Feier ab vier Personen gibt es am Samstag, Sonntag und an Feiertagen einen Rabatt von 20 Prozent auf die gesamte Rechnung“.

Am Tanzabend legt der Wirt selbst auf

Im Innenbereich stehen 40 Plätze zur Verfügung, im Gastgarten weitere 120. „Ab 40 Personen kann man auch das ganze Lokal mieten, für Familienfeste wie Geburtstage, Taufen oder kleinere Firmenfeiern“, sagt der Wirt. Gefeiert wird in der „Schmankerlstube“ auch sonst gerne, so finden regelmäßige Grill- und Tanzabende statt. Beim nächsten Tanzevent am 31. März wird der Wirt als „DJ Maxl“ gemeinsam mit „DJ Maxi“ selbst auflegen. Ruhiger geht es beim Seniorenstammtisch zu, wo gerne geschnapst und geplaudert wird.

Zustellservice für Senioren

Die Corona-Zeit hat Binder mit Zustellung und Abholung von Speisen überstanden. Zugestellt wird immer noch: „Ich koche für die Petroneller Senioren und bringe das Essen nachhause, das ist mein spezieller Service die ganze Woche über. Für die Vorbestellungen haben wir dafür eine eigene Karte“. Apropos „ganze Woche“: es gibt keinen Ruhetag, geöffnet ist jeden Tag von 10 bis 15 Uhr, von Donnerstag bis Samstag zusätzlich von 18 bis 22 Uhr. „Mit meiner Frau Evelyne und den Mitarbeitern schaffe ich das“, erklärt Binder.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.