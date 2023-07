Hundesuche mit Happy End in Wildungsmauer

„Na bumm, das war ein Start in den Morgen“, berichtet Erik Koczi von der Hundeschule Carnuntum. Ein Vierbeiner war ausgebüxt und nicht mehr zu finden. „Beim Vormittagsspaziergang gegen 9.30 Uhr berührte die Lagotta Romagnolo-Hündin Emily unseres Vereinsmitglieds Peter Golias in Petronell-Carnuntum einen Weidezaun und war dann auf und davon“, so Koczi. Nach einem Hilfeaufruf an die Hundeschule Carnuntum waren gleich 13 Mitglieder zur Stelle und begannen gegen 10.45 Uhr mit der Suche in und um die Ortschaft. Das Trailerteam Elisabeth Prinzjakowitsch mit ihrem Flatcoated Retriever Charly suchte gezielt mit Peter die Strecke ab, wo Emily zuletzt gesehen wurde. Beim Trailing bekommt der Hund eine Geruchsprobe des zu suchenden Haustieres und kann so der Spur folgen.

„Und zum Glück konnten sie Emily kurz vor Mittag in einem Gartengrundstück finden. Sie ist froh, wieder beim Herrl zu sein“. Der Obmann richtet ein großes „Danke“ an alle aus, die spontan mitgeholfen haben. Für alle Hundebesitzer, die in ähnlichen Fällen helfen möchten: Der nächste Trailingkurs in der Hundeschule Carnuntum findet im September statt.