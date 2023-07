Zwei Events aus Brucker Bezirk für nachhaltiges Feiern ausgezeichnet

Seit 12 Jahren zeichnet das Netzwerk „Green Events Austria“ Sport- und Kulturveranstaltungen aus, die einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Sie setzen auf klimaschonende Anreise, sorgen für mehr Angebot regionaler, biologischer und fair gehandelter Lebensmittel und Getränke und unterstützen so die lokale Wirtschaft. Durch den Einsatz von Mehrwegsystemen wird auch aktive Abfallvermeidung betrieben. So werden wertvolle Ressourcen geschont und es ist gut fürs Klima. Gratulation und ein großes Dankeschön an alle nachhaltigen Veranstalter:innen und Vereine,“ so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (beide Grüne) die Auszeichnung vornahm.

Insgesamt waren es heuer 28 Veranstalter aus ganz Österreich, die für ihre nachhaltigen Fest gewürdigt wurden. Gleich zwei Nominierte waren aus dem Brucker Bezirk. Zum einen das Paradies Garten Festival, das im Vorjahr zum ersten Mal bei Schloss Prugg stattfand. Zum anderen das Fest des SC Sarasdorf-Trautmannsdorf. Alle Nominierten udn Ausgezeichneten erhielten Produkte von Fairtrade Österreich und ein Preisgeld von in Summe 20.000 Euro.