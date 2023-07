Fest der Feuerwehr Bad Deutsch-Altenburg

Ausgelassene Stimmung herrschte am Wochenende in der Steinabrunngasse: die Feuerwehr Bad Deutsch-Altenburg hatte zum großen Fest eingeladen. Kommandant Manfred Robitza und sein Team freuten sich über zahlreiche Ehrengäste, darunter den ehemaligen Bürgermeister Hans Wallowitsch, den Kommandanten der Feuerwehr Petronell-Carnuntum, Kurt Schneider, und ÖVP-Gemeinderat Franz Pennauer. Ebenfalls zu Gast war eine Abordnung der Partnerfeuerwehr Erbstadt (Deutschland).

Angeboten wurden Bier vom Fass, Wein aus der Region und eine große Auswahl an kulinarischen Spezialitäten wie Burger mit hausgemachten Pommes, Grillhendl und Schnitzel. Um die Organisation der Küche kümmerte sich in bewährter Weise Bürgermeisterin Petra Wagener. Beim Frühschoppen am Sonntag gab die Spielgemeinschaft Stadtkapelle Hainburg-Musikverein Wolfsthal flotte Märsche zum Besten, sowohl Kommandant Manfred Robitza als auch Bürgermeisterin Petra Wagener versuchten sich erfolgreich als Dirigenten.