Als der vor ihm fahrende 43-jährige slowakische Lenker in Hainburg verkehrsbedingt abbremsen musste, krachte der Jugendliche aus vorerst unbekannter Ursache gegen das Heck des Autos. Der 16-Jährige stürzte. Er wurde in das Unfallkrankenhaus Wien Meidling gebracht, berichtete die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung.