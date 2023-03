Bei den „Braunsbergziecken“ ist immer etwas los

Am Fuß des Hainburger Braunsberges liegt der Tier-Begegnungshof“ der Familie Möstl-Barger. Die Familie hat das Anwesen 2014 gekauft. „Hier können wir unseren Tieren genügend Platz und ein artgerechtes Leben bieten“, berichtet Isabella Möstl. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als selbstständige Tagesmutter, Ehemann Martin ist in einem Bio-Betrieb tätig. „Wir genießen unsere Arbeit, ich habe zwei Töchter die wie ich die Natur und die Tiere lieben, mein Mann brachte Kinder in die Ehe mit, die ebenso tierlieb sind“, sagt Möstl.

Ziegen sind die „Stars“

Auf dem Hof leben Pferde, Kaninchen, Katzen, Hunde und Hühner. Stars aber sind die fünf Ziegen, daher auch der Name „Braunsbergziecken“. Wurden zunächst Wanderungen mit den Ziegen angeboten, werden seit 2020 auch Kindergeburtstagsfeiern, Feriencamps und themenbezogene Basteltage organisiert. Bei den Geburtstagsfeiern für ein Kind und bis zu neun Freundinnen und Freunde richten sich Programm und Dekoration nach den Wünschen des Kindes. Da die Events regelmäßig großen Anklang fanden, ist das Programm ausgebaut worden.

Erlebnis-Programm in den Osterferien

„Wir haben uns natürlich weiterentwickelt und bieten einiges mehr für Kinder an“, erzählt Möstl. So werden etwa tierbezogene Ganztagsprogramme angeboten, wie die „Ziegen-Erlebnistage“ in den Osterferien, bei denen die kleinen Besucher mit den Tieren wandern, sie putzen oder sogar schminken können. Weiters gibt es eine Osternestsuche und ein gemeinsames Mittagessen. Beim „Ziegen-Agility“ können die intelligenten Vierbeiner ihre Beweglichkeit auf einem Parcours beweisen.

Kinder können Tierpaten werden

Gäste, die eine Ziege, ein Huhn oder ein Kaninchen besonders ins Herz geschlossen haben, können für ein Jahr dessen Pate werden. Dieser leisten einen Beitrag für den Tierarzt, bekommt eine Urkunde und hat jeden ersten Sonntag im Monat während der „Patenstunde“ die Gelegenheit, das Tier zu besuchen kommen, es zu füttern und mit ihm zu kuscheln.

