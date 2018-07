Viele AK-Mitglieder im Raum Hainburg haben mithilfe der AK Niederösterreich ihre Arbeitnehmerveranlagung gemacht. Bei 148 Terminen wurden im Juni 186 Veranlagungen durchgeführt. In Summe konnte eine Steuergutschrift für die Mitglieder in der Höhe von 129.980 Euro erzielt werden.

„Die Arbeitnehmer sollen sich jeden Cent, den sie zu viel Steuer bezahlt haben, vom Finanzamt zurückholen. Das ist vor allem angesichts der permanent steigenden Lebenshaltungskosten wichtig“, erklärt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. Immerhin kann es sich dabei um Beträge in Höhe von mehreren tausend Euro handeln.

Christian Bauer. Leiter derBezirksstelle Hainburg. | Rittler

Ein Mann aus dem Raum Hainburg konnte sich für das Jahr 2017 im Zuge seiner Arbeitnehmerveranlagung immerhin 4.212 Euro vom Finanzamt zurückholen. Der Alleinverdiener machte unter anderem Werbungskosten (beruflich veranlasste Aufwendungen oder Ausgaben wie Arbeitskleidung oder Reisekosten) geltend. Aber auch kleinere Gutschriften sollte man sich vom Finanzamt zurückholen.

Insbesondere Arbeitnehmer, die keine Lohnsteuer, jedoch Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, können bei der Arbeitnehmerveranlagung die Negativsteuer lukrieren. Die Arbeitnehmerveranlagung kann fünf Jahre rückwirkend durchgeführt werden. „Neben der persönlichen Hilfestellung bietet die Arbeiterkammer Informationsmöglichkeiten auf vielen anderen Kanälen an, etwa am Telefon, auf der Homepage, im Internet in sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube und durch Broschüren“, berichtet der Leiter der Dienststelle Hainburg, Christian Bauer.