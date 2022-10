Ausstellung: Maler-Trio in der Kirche

„Kirche und Kunst“ lautet der Titel einer Ausstellung, die am Donnerstag, dem 6. Oktober, um 19 Uhr in der evangelischen Martin Luther-Kirche eröffnet wird.

Ausstellungen gab es dort schon mehrere, erstmals werden dort nun drei über die Landesgrenzen hinaus bekannte Maler der Region, Hans Eichelmüller, Peter Sonnleitner und Gottfried Laf Wurm, in einer gemeinsamen Ausstellung ihre Werke zeigen.

Das Motto „Kirche und Kunst“ ist eigentlich vorprogrammiert: Abgesehen davon, dass in den vergangenen Jahrhunderten viele Kunstwerke im Auftrag kirchlicher Machthaber entstanden sind, ist die Martin Luther-Kirche selbst schon ein kunsthistorisches Kleinod der Neuzeit und eine Sehenswürdigkeit. Sie wurde vom Mitbegründer der legendären Architektenkooperative Coop Himmelbau, Wolf Prix, entworfen.

„Die Wände der Kirche bieten sich für eine Ausstellung an“, sagt Helga Reichel, die nach der Auflösung des „Vereins der Freunde der Evangelischen Kirche“ die Organisation der Events in dem Gotteshaus übernommen hat. „Nach Corona ist es wieder an der Zeit, etwas für die Kultur zu tun“, so Reichel. Die Ausstellung in der Martin Luther-Kirche ist bis Ende des Jahres jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr sowie vor und nach den Gottesdiensten zu besichtigen.

