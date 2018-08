Ernestine E. und ihr Mann fuhren bis Mitte vergangener Woche regelmäßig mit einem Taxi von „Taxi Hainburg“. Jetzt müssen sie sich allerdings anderweitig umsehen.

„Wir haben den Fahrer zweimal nicht erreicht und ließen uns daher mit einem Auto vom ,Club Handicap’ fahren“, erzählt die Hainburgerin. Daraufhin habe ihr der Betreiber des Taxiunternehmens bei der nächsten Anfrage mitgeteilt, sie würde nicht mehr von ihm befördert, sie könne ja „mit dem anderen fahren“. Ernestine E. und ihr Mann seien darauf angewiesen, mitgenommen zu werden, weil sie selbst nicht fahren können. Dass sie mit dem „Club Handicap“ mitgefahren seien, sei nur eine Ausnahme gewesen, sie würden gern wieder die Dienste von „Taxi Hainburg“ in Anspruch nehmen.

„Wir nehmen jeden mit, der höflich bleibt“

„Wir nehmen jeden mit, der normal ein Taxi bestellt, höflich bleibt und nicht ausfällig oder beleidigend wird“, erklärt Manuel Z., der Inhaber von „Taxi Hainburg“. Genau das sei aber im Fall von Ernestine E. und ihrem Mann passiert. Z. führt das Unternehmen gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, sie sei erst vor Kurzem beim Einkaufszentrum vom Mann von Ernestine E. mit groben Schimpfworten bedacht worden. „Ich will nicht ins Detail gehen, wir wurden aufs Übelste beleidigt, das lässt sich alles belegen.“

Dem widerspricht Ernestine E.: „Wir haben wirklich nicht geschimpft, nur gebeten, dass sie wieder mit uns fahren.“

Dies dürfte aber nicht passieren. „Frau E. muss es besser wissen, und ich frage mich, was sie eigentlich bezweckt“, so Z. „Wir Taxifahrer freuen uns grundsätzlich über jeden Kunden und sind einiges gewohnt, vor allem von Betrunkenen am Wochenende. Wir haben auch schon jemanden mit zwei Promille mitgenommen. Beleidigen und anpöbeln lassen müssen wir uns aber nicht.“