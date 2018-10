Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Slowakei standen im Mittelpunkt der ersten „Bratislava Umfeld Management“-Konferenz in der Kulturfabrik.

Eine Reihe von Fachvorträgen informierte am Vormittag über die Grenzregion und die Thematik „Stadtregionen“. So referierte der slowakische Schriftsteller Michal Hvorecký über die kulturellen und geschichtlichen Gemeinsamkeiten in der Region. Tatsächlich ist die grenzübergreifende Stadtregion in vielen Bereichen bereits Realität im Alltag der Bewohner des slowakisch-österreichischen Grenzgebietes.

Der Nachmittag, gestaltet von der ARGE Donauländer, stand im Zeichen der EU-Politik: Auf Einladung von VP-Landesrat Martin Eichtinger, in NÖ zuständig für internationale Beziehungen, wurde über Perspektiven der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Rahmen der EU Regionalpolitik 2020+ diskutiert. Vorgestellt wurden Projekte zwischen Österreich und der Slowakei wie die Initiativen „Danubeparks“ (Verbindung von Schutzgebieten an der Donau, in Österreich durch den Nationalpark Donau-Auen vertreten) und „Clean Mobility“ (Information über klimafreundliche Verkehrsmittel).

Büro in Bratislava soll Projekte koordinieren

Das „Bratislava Umland Management“, kurz „BAUM2020“ genannt, ist eine Plattform der Stadt Bratislava und der österreichischen Umlandgemeinden zu Fragen der Raumentwicklung und zur Initiierung gemeinsamer Projekte. Der erste große Schritt war die Installierung eines gemeinsamen Koordinationsbüros. Dieses Projektbüro in Bratislava ist vorerst bis Ende 2020 vertraglich gesichert.

Dadurch sollen die guten Beziehungen und der Informationsfluss zwischen der slowakischen Hauptstadt und ihrem österreichischen Umland vertieft werden.

Die österreichisch-slowakische Kooperation „BAUM2020“ wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Die Kofinanzierung in Österreich erfolgt durch das Land Niederösterreich und durch das Amt der burgenländischen Landesregierung.