Boot gekentert: Zustand beider Frauen kritisch .

Der nach dem Kentern eines Pionierbootes des Bundesheeres bei Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) am Vormittag als kritisch bezeichnete Gesundheitszustand der beiden in Wiener Krankenhäuser eingelieferten Frauen war am Abend unverändert, teilte das Verteidigungsministerium mit. Das Girls' Camp in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) wurde nach dem Unfall beendet.