Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Werbung

Ein 26-jähriger Mann aus Georgien soll am Dienstag, gegen 13.20 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in Hainburg an der Donau (Bezirk Bruck an der Leitha) 32 Packungen Rasierklingen und vier Packungen Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürsten gestohlen haben, wie die Landespolizeidirektion NÖ berichtet. Er soll das Diebesgut in einem Rucksack verpackt und an der Kasse zur Ablenkung nur Waren geringen Wertes bezahlt haben.

Der Beschuldigte konnte von Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Das Diebesgut im Wert von rund 800 Euro wurde zurückgegeben, somit entstand dem betroffenen Unternehmen kein Schaden.

Die weitere Amtshandlung übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Hainburg an der Donau.

Der Beschuldigte ist kein unbeschriebenes Blatt: er hat laut Polizei schon am 19. Jänner 2023 in einem Lebensmittelgeschäft in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) vier Flaschen Alkoholika mitgehen lassen.

Bei der Einvernahme gab der 26-Jährige beide Diebstähle zu, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Beschuldigte in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.