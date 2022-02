Verirrtes Reh fällt Unfall zum Opfer

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Freitagvormittag in der Hainburger Innenstadt. Ein Reh hatte sich in den Stadtkern gewagt und wurde beim Schutzweg an der Wienerstraße von einem Auto niedergestoßen und tödlich verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, die Exekutive veranlasste den Abtransport des Tieres.

