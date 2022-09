Ehrenring für Erna Frank

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Erna Frank wurde am Sonntag auf dem Schlossberg mit dem Ehrenring der Stadt ausgezeichnet.

Die gebürtige Hainburgerin besuchte die Hauptschule in ihrer Heimatstadt und danach die Lehrerbildungsanstalt der Ursulinen in Wien.

Ihr Vater Anton Jakob Käferle war Kinobetreiber in Wien, ihr Großvater Josef Zieger führte ein Kino in Hainburg und war Finanzstadtrat. Erna Frank studierte Geschichte und Germanistik an der Universität Wien, knapp vor der damals als Abschluss erforderlichen Dissertation wurden 1977 die Burgspiele aus der Taufe gehoben und die Doktorwürde der Theaterleidenschaft geopfert. Im selben Jahr heiratete sie ihren Willi. „Die Quarantäne während der Coronazeit hat uns noch mehr zusammengeführt“, sagt Erna Frank.

Die Aufführungen waren zunächst als Freiluftveranstaltung auf dem Schlossberg gedacht, später kam der renovierte Personenbahnhof als Spielstätte für den Winter dazu.

Er wurde als Kulturbahnhof mit dem Stück „Die Eroberung der Prinzessin Turandot“ 1999 eröffnet. Insgesamt kamen in den 47 Jahren seit der Gründung auf dem Schlossberg, im Kulturbahnhof, beim Stationentheater in der Stadt und anderen Spielstätten 76 Produktionen zur Aufführung. Die meisten Stücke stammten aus der Feder von Erna Frank. Besonders beliebt waren die historischen Themen wie 1983 „Die Türken kommen“ und 1991 „Die Hexen vom Landgericht Hainburg“. „Zunächst haben wir Stücke von mir gespielt, 1998 dann den ersten Nestroy, seither ist es gemischt“, erzählt Frank.

Das letzte Stück vor Corona war „Scrooge oder die bessere Welt“, ein Werk von Frank nach Motiven von Charles Dickens‘ Weihnachtsgeschichte.

Herz schlägt auch für das Stadtarchiv

Das Wirken von Erna Frank umfasste nicht nur die Burgspiele, sie ist auch Stadtarchivarin. „Für mein Stück über die Hexen von Hainburg habe ich im Hainburger Stadtarchiv recherchiert, es wurde gerade neu geordnet, und ich habe es übernommen“, so Frank.

Neben ihren Stücken schreibt Frank Prosa, derzeit arbeitet sie an einem Roman. Ihr größtes Anliegen ist das Thema „Frieden“. Ebenfalls ein bleibender Verdienst ist die Organisation des „Türkenmarktes“ im Gedenkjahr. Die Veranstaltung wurde von Lina Riedmayer als historischer Stadtmarkt weitergeführt und zieht seit 2011 als Mittelalterfest tausende Besucher an.

„Die Ehrung ist mir enorm wichtig und ich möchte mich dafür bei der Stadt bedanken, die sich, wie aus dem Archiv ersichtlich, immer schon vorbildlich um ihre Bürger gekümmert hat“, sagt Frank.

