Energiekrise: „Wir können nichts mehr einsparen“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die steigenden Preise für Strom und Heizung treffen vor allem die Eigentümer älterer Einfamilienhäuser. Auch wenn die Gebäude im Laufe der Jahre instandgesetzt und gepflegt worden sind, entsprechen die Isolierung und die daraus resultierenden Werte des Energieausweises meist nicht dem Stand moderner Bautechnik. Das geht in der Regel mit höheren Heizkosten einher.

In einem idyllisch zwischen hohen Bäumen gelegenen Haus an der Donaulände in Hainburg wohnen Marianne und Markus Strohmayer. Beide sind 70 Jahre und genießen ihren Ruhestand. Das Einfamilienhaus war zunächst ein Gartenhaus, das im Jahr 1935 erweitert worden war. Jetzt bietet es rund 100 Quadratmeter Wohnfläche. Das Haus wurde vor 22 Jahren von den Eltern übernommen. „Früher wohnten wir zu fünft hier, jetzt zu zweit“, erzählt Marianne. Nach dem verheerenden Hochwasser von 2002 musste renoviert werden, das Gebäude wurde zum Teil isoliert und dreifach verglaste Fenster wurden eingebaut. Einen Energieausweis habe man noch nicht erstellen lassen: „Es ist sicher nicht perfekt thermisch isoliert, man könnte da noch einiges machen“.

Geheizt wird im Untergeschoß mit Holz, im oberen Stockwerk mit Strom. „Wir hatten da in unseren Räumen aber schon bisher nicht mehr als 17 oder 18 Grad“, so Strohmayer. Auf sparsamen Energieverbrauch wurde schon bisher geschaut, der Holzofen im Erdgeschoß spendet nämlich nicht nur Wärme, im Winter wird auch darauf gekocht. „Wir haben die steigenden Preise für den Festmeter Holz schon gespürt“, sagt Marianne. Teilweise könne man aber eigenes Holz verfeuern. Das falle immer wieder in dem dicht mit Bäumen und Büschen bestandenen, 10.000 Quadratmeter großen Grundstück an.

Beim Stromverbrauch gebe es kein Sparpotenzial mehr. „Wir können nichts reduzieren, wir müssen kochen, waschen, bügeln, einen Kühlschrank braucht man, und selten aber doch, drehen wir den Fernseher auf“, erklärt Marianne Strohmayer: „Wir können nichts mehr einsparen“.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.