Die Arbeiterkammer (AK) präsentierte ihre Jahresbilanz 2018. In vielen Fällen konnte die AK Arbeitnehmern wieder zu ihrem Recht verhelfen. So beispielsweise bei einem Tischler in einem holzverarbeitenden Betrieb, der auf der Kellertreppe seines Wohnhauses stürzte und sich Schien- und Wadenbein brach. Dem Krankenhausaufenthalt nach seiner Operation folgt ein mehrwöchiger ambulanter Reha-Aufenthalt.

Während des Krankenstandes hatte sich der Hobbysportler (mit Beingips) öfters von seiner Lebensgefährtin in ein naheliegendes Fitnessstudio führen lassen, um wieder zu Kräften zu kommen. Dies hat der Dienstgeber des Tischlers erfahren und sofort die fristlose Entlassung ausgesprochen. Der geschockte junge Mann wandte sich daraufhin an die AK-Hainburg – und er war erfolgreich. Denn da der Dienstnehmer keinerlei Tätigkeit gesetzt hat, die der Heilung seines Beinbruches abträglich war, hat die AK beim Betrieb interveniert und sämtliche offene Entgelte sowie Beendigungsansprüche in Höhe von 4.200 Euro brutto eingefordert.

Dienstnehmer sollte mit seinem Arzt sprechen

Die Firma des Dienstnehmers zeigte sich einsichtig und nahm die Entlassung zurück. Man habe im ersten Zorn gehandelt, so die versöhnliche Begründung.

„Während des Krankenstandes ist es wichtig, nichts zu tun, was der raschen Genesung nicht zuträglich ist. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, was Sie dürfen und was nicht. Es ist sehr wohl ein Unterschied, ob man wegen einer Grippe oder eines Beinbruches arbeitsunfähig ist. Habe ich Grippe, ist es sicher nicht förderlich, sich im Fitnessstudio aufzuhalten. Ganz im Gegenteil. Auch Ausgehzeiten auf der Arbeitsunfähigkeitsbestätigung des Arztes müssen beachtet werden“, sagt Christian Bauer, Leiter der Bezirksstelle Hainburg.

„In diesem Fall aber wollte der junge Mann mit einfachen Übungen seine Arm- und Oberkörpermuskulatur in Schwung halten. Alles sitzend mit hochgelagertem Bein, wie Zeugen bestätigen konnten. Somit ist ein Entlassungsgrund definitiv nicht gegeben. Informieren Sie sich bei uns, wir helfen Ihnen in der Bezirksstelle gerne weiter“, sagt Bezirksstellenleiter Bauer.

Insgesamt konnte die AK für die Mitglieder fällige Zahlungen in Höhe von 980.636 Euro erreichen (davon 846.781 Euro im Arbeits- und Sozialrecht, knapp 417.000 Euro dieser Summe stammen aus der Insolvenzvertretung). In 2.515 Beratungen wurden die Mitglieder über ihre Rechte aufgeklärt.