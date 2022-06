Feuerwehr Haslau/Donau holt Jahressieg

Vollbild

FB

23 Teams waren angetreten, um ihren hohen Ausbildungsstand zu zeigen. Die Sieger in Silber: das Team 1 der Feuerwehr Götzendorf. Die jubelnden Sieger in der Kategorie „Bronze ohne Alterspunkte Eigene“: das Team der Feuerwehr Haslau Donau. Landtagsabgeordneter Gerhard Schödinger (am Foto r.) gratuliert dem Götzendorfer Kommandanten Harald Hinterobermaier.

1 /4