Die Bedeutung des Ausflugsverkehrs auf der Donau für den Tourismus in der Mittelalterstadt möchte Stadträtin Michaela Gansterer-Zaminer (ÖVP) stärker hervorgehoben wissen.

„Der Twin City Liner wird bis zum November 2021 jeden Freitag, Samstag und Sonntag in Hainburg Halt machen. Während der Woche legen auch die großen weißen Schiffe bei der Kulturfabrik an“, berichtet die Wirtschaftsstadträtin.

„Die Passagiere schwärmen per Rad oder Bus in die Region aus, einige Schiffsreisende verweilen aber auch in Hainburg und machen eine Stadtführung mit“, so Gansterer-Zaminer. Auch wenn die Passagiere vieles direkt an Bord konsumieren, bleibe eine gewisse Wertschöpfung in der Region, von der auch die Geschäfte in der Innenstadt profitierten. Die Kooperation mit dem Twin City Liner soll nächstes Jahr fortgesetzt werden.