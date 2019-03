Die Pikanterie war scheinbar nur zufällig: Ausgerechnet nach der Karfreitagsdebatte und vor der EU-Wahl startete die Haydnregion Niederösterreich mit einem Kammerkonzert „Spirit of Europe“ in der evangelischen Kirche in ihre zweite Saison.

Im Sakralbau der berühmten Architektengruppe „Coop Himmelb(l)au“ war am vergangenen Samstag aber beides höchstens beim anschließenden Buffet ein Thema. Ansonsten galt die Aufmerksamkeit des Publikums den drei Solisten des Konzertes Johannes Fleischmann (Violine), Lena Fankhauser (Viola) und Philipp Comploi (Violoncello). Die drei aufstrebenden und bereits vielfach ausgezeichneten Jungmusiker begeisterten mit Werken von drei Komponisten, die durchaus als europäische Freigeister bezeichnet werden können: Joseph Haydn, Jean Sibelius (Finnland) und Zoltan Kodaly (Ungarn).

"Speziell in diesen modernen Sakralbau passt das sehr gut"

Vor allem das mutige Frühwerk von Sibelius, eine Suite für Streichertrio, ließ das Publikum die Ohren spitzen. In der Haydnregion sind nun mitunter auch dissonierend klingende Werke zu hören. „Speziell in diesen modernen Sakralbau passt das sehr gut“, erklärt der künstlerische Leiter Michael Linsbauer, zuständig für Musik und Musiktheater in der Abteilung Kunst und Kultur im Amt der NÖ Landesregierung.

Nach einigen Turbulenzen rund um den mittlerweile stillgelegten Verein „Haydnregion NÖ“ und den Rückzug von Harald Kosik als künstlerischer Leiter im vergangenen Herbst (die NÖN berichtete) wurde die Kulturinitiative nun auch organisatorisch neu aufgestellt. Als Kooperationspartner für die Umsetzung vor Ort fungiert nun der Verein Römerland Carnuntum.