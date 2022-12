Hilfe für ukrainische Waisenkinder

Der Verein „Unser Hainburg hilft“ hat einen Benefiznachmittag für ukrainische Waisenkinder veranstaltet. Stadtpfarrer Othmar Posch stellte dafür das Pfarrheim zur Verfügung.

Organisiert von Ekaterina Hanser und Alexandra Jaitner, haben ukrainische Frauen Spezialitäten aus ihrer Heimat gekocht und gebacken, gegen eine Spende konnte verkostet werden. Auch der Nikolaus und die „Sarasdorfer Feiateifln“ schauten vorbei.

Mit dem Erlös der Veranstaltung werden Geschenke für Kinder in Heimen in den ukrainischen Städten Mikolaev und Mykachevo gekauft. Auch Vertreter der ukrainischen Botschaft in Wien waren gekommen.

„Millionen stehen vor großer Not im kalten Winter“, sagte Verteidigungs-Attaché Andriy Bilevych. Kinder wurden durch den Krieg zu Waisen. Die Hilfsaktion sei ein schönes Zeichen der Unterstützung.

