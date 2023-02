Humorvoller Stegreif in der Bücherei

Am kommenden Freitag gibt die Brucker Schauspieltruppe „Improtagonisten“ um 19 Uhr ein Gastspiel in der Haydnbibliothek. Unter dem Titel „Büchershow“ blättern die Akteure in einem bunten Haufen der Bibliotheksbücher und bitten das Publikum um Seiten- und Zeilenanzahl.

Dann werden aus den willkürlich gewählten Textpassagen theatralische Szenen inszeniert, die ganz nach „Improtagonisten“-Art mal mörderisch, romantisch oder absurd sein können, aber jedenfalls nicht mit Skurrilität und Witz sparen.

Eingefädelt wurde das Gastspiel im fernen Hainburg von Christine Holzleitner, Mitarbeiterin in der Haydnbibliothek und gleichzeitig Mitglied der „Improtagonisten“. Damit setzt die Leiterin der Bücherei, Renate Glaw, neben Lesungen oder Filmvorführungen wieder neue Akzente in der Stadtbibliothek. Eintritt zur Impro-Show: freie Spende.

