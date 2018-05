Die Hauseigentümerin hörte in der Früh Lärm im Garten, sah die zwei Hunde weglaufen und entdeckte den Kadaver des toten Rehs in einem Beet. "Ich habe zwei kleine Kinder, nicht auszudenken, was passieren könnte", so die Frau. Der Vorfall wurde angezeigt, die Ermittlungen laufen.

Was die Polizei herausgefunden hat und was der Hainburger Jagdleiter zu dem Vorfall sagt, lest ihr in der nächsten Ausgabe der Brucker NÖN oder im E-Paper.